Gli Usa in aiuto di Putin: l’ok al petrolio russo sgomenta l’Europa

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Nel mondo unipolare di Donald Trump le sanzioni si usano a seconda del tornaconto del momento del presidente o del suo entourage. Così, visto che la benzina è aumentata del 20 per cento alla pompa negli Stati Uniti a causa della guerra e, come scrive la Süddeutsche Zeitung, «l’avversario più temibile di Trump è la stazione di servizio», il Tesoro Usa ha concesso a Mosca l’autorizzazione alla vendita di greggio di origine russa caricato su navi a partire dal 12 marzo 2026. Il presidente degli Sta