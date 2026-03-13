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Gli Usa in aiuto di Putin: l’ok al petrolio russo sgomenta l’Europa

Vittorio Da Rold
13 marzo 2026 • 19:42

Il Tesoro Usa concede a Mosca l’autorizzazione a vendere il suo petrolio. Il cancelliere Merz: «Grave errore». L’Ue: «A rischio la sicurezza europea». Il brent ancora sopra i 100 dollari, le borse in rosso. Grazie alla guerra la Russia aggiusta i suoi conti: 150 milioni di dollari al giorno

Nel mondo unipolare di Donald Trump le sanzioni si usano a seconda del tornaconto del momento del presidente o del suo entourage. Così, visto che la benzina è aumentata del 20 per cento alla pompa negli Stati Uniti a causa della guerra e, come scrive la Süddeutsche Zeitung, «l’avversario più temibile di Trump è la stazione di servizio», il Tesoro Usa ha concesso a Mosca l’autorizzazione alla vendita di greggio di origine russa caricato su navi a partire dal 12 marzo 2026. Il presidente degli Sta

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Vittorio Da Rold

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.