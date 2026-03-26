Petroyuan al posto di petrodollari. Gli interessi della Cina nella guerra del Golfo

Teheran starebbe condizionando il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz – da cui transita circa un quinto del consumo globale di petrolio – a pagamenti in yuan per il greggio iraniano. Non solo. Secondo la Deutsche Bank le economie del Golfo stanno pensando di avvicinarsi a Pechino nei rapporti commerciali e finanziari
L’attacco all’Iran sta minando alle fondamenta il sistema dei petrodollari, aprendo lo spazio per una rapida avanzata della sua alternativa made in China, il cosiddetto petroyuan. A sostenerlo è un’analisi appena pubblicata da Deutsche Bank, secondo cui il blocco dello Stretto di Hormuz sta mettendo in crisi l’architettura vigente dal 1974, quando, per reagire all’embargo dei produttori riuniti nel cartello dell’Opec (imposto contro il sostegno Usa a Israele nella Guerra dello Yom Kippur) Washin