l’idf chiude l’unica via d’accesso alla striscia

Hamas si spacca sul piano Trump per Gaza. L’ala oltranzista: «È un suicidio»

Bianca Senatore
01 ottobre 2025 • 20:02

Ufficialmente i miliziani chiedono modifiche all’accordo: in particolare, sulle modalità del disarmo e del possibile esilio. Ma c’è anche chi è per il no: «Sarebbe la fine della causa palestinese». Arrivano anche le pressioni dell’Anp: «Pronti a lavorare con gli Usa per arrivare alla fine della guerra». L’Idf chiude l’unica via tra Gaza City e il resto della Striscia: i gazawi in trappola

Accettare l’accordo di pace di Trump o rifiutare e continuare a combattere a oltranza. È il nodo attorno a cui, secondo le fonti, starebbe animatamente discutendo la galassia jihadista di Hamas e dei suoi accoliti. Sembra che il movimento sia spaccato al suo interno: da un lato c’è chi vorrebbe, anche questa volta, far saltare l’accordo, dall’altro, chi, invece, preferirebbe accettare, per poi negoziare una esfiltrazione dalla Striscia. «L’accordo americano riflette pienamente la posizione di Is

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.