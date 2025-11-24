Niente tetto all’esercito, no al ritiro di Kiev: Ucraina e Usa riscrivono il piano Trump

Al vertice di Ginevra, Rubio e Yermak riducono la bozza da 28 a 19 punti: salta l’articolo sul numero di truppe e il ritiro dal Donbass. Zelensky pronto a volare a Washington da Trump: toccherà ai due presidenti dirimere i punti rimasti aperti. La Ue soddisfatta

true false

II piano di pace in 28 punti presentato dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra in Ucraina è stato profondamente modificato nel corso dell’incontro a Ginevra tra delegati di Kiev e Washington. La pressione della leadership ucraina ed europea, che avevano paragonato il piano a una capitolazione, è riuscita nello scopo di eliminare le parti più controverse per l’Ucraina, ottenendo l’approvazione anche degli europei. «Si sono fatti importanti progressi negli ultimi giorni», ha commentato il