La poeta ucraina sotto le bombe che lotta per i prigionieri di guerra: «Non tutti vogliono ascoltare la verità»

«Quando me ne andai, non erano stelle a cadere dal cielo», scrive Oksana Stomina, poeta ucraina e attivista per i diritti umani, in un verso che fa esplodere la guerra in una bolla di sensazioni: fuga, bombe e desideri si impongono nella mente dei lettori di oggi e di quelli che domani troveranno nella sua lirica una memoria collettiva delle vite ucraine sotto l’attacco russo. «Ho iniziato a raccontare la guerra nel buio di un rifugio», racconta. «Risparmiavamo torce, batterie, candele. In quell