La storia

La poeta ucraina sotto le bombe che lotta per i prigionieri di guerra: «Non tutti vogliono ascoltare la verità»

Diana Ligorio
18 gennaio 2026 • 07:00

L’attivista Oksana racconta le conseguenze del conflitto in una cronaca rimata, come i versi di amore e denuncia indirizzati al marito divenuto prigioniero dei russi dopo l’assedio all’acciaieria Azovstal

«Quando me ne andai, non erano stelle a cadere dal cielo», scrive Oksana Stomina, poeta ucraina e attivista per i diritti umani, in un verso che fa esplodere la guerra in una bolla di sensazioni: fuga, bombe e desideri si impongono nella mente dei lettori di oggi e di quelli che domani troveranno nella sua lirica una memoria collettiva delle vite ucraine sotto l’attacco russo. «Ho iniziato a raccontare la guerra nel buio di un rifugio», racconta. «Risparmiavamo torce, batterie, candele. In quell

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.