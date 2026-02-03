L’internazionale delle destre estreme fa il summit all’Europarlamento. E da lì attacca l’Ue

Il summit in questione è quello del Political Network for Values (PNfV), piattaforma di lobbying fondata nel 2014. Tra gli attacchi sferrati dai relatori, quello alle regole europee sul digitale

La guerra culturale di Trump arriva a Bruxelles: per un’intera giornata il Parlamento Ue ha ospitato un summit con politici di estrema destra ed esponenti di organizzazioni ultraconservatrici da tutto il mondo. Tra gli sponsor, la Heritage Foundation, think tank noto per Project 2025. Il summit in questione è quello del Political Network for Values (PNfV), piattaforma di lobbying fondata nel 2014. Dietro la difesa della famiglia e dei valori tradizionali, il PNfV si dichiara antiabortista, contr