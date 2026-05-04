Indagini, minacce e trading. Polymarket è un buco nero

Grazie alla controversa società si scommette anche su atti di guerra, dalla cattura di Maduro fino ai missili iraniani su Israele. Con guadagni che vanno dalle centinaia di migliaia di dollari ai milioni. Tra gli investitori, Donald Trump Jr, il patron di Palantir, il gigante dei sistemi di sorveglianza. Che ha anche il compito di vigilare le anomalie di questo mercato: bel paradosso, no?
Polymarket è la società più controversa dell’anno. Somiglia a un casinò, solo che ci sono wallet al posto delle fiches e una blockchain al posto del croupier. Qualcuno punta denaro su un evento che pochi insider sanno potrebbe accadere e aspetta che la storia gli venga incontro. La storia, a volte, arriva con una puntualità sospetta. Il 3 marzo 2026 Polymarket pubblica le quote aggiornate di una scommessa aperta da mesi: probabilità del 22 per cento che una bomba nucleare venga detonata entro la