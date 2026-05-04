Indagini, minacce e trading. Polymarket è un buco nero

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Polymarket è la società più controversa dell’anno. Somiglia a un casinò, solo che ci sono wallet al posto delle fiches e una blockchain al posto del croupier. Qualcuno punta denaro su un evento che pochi insider sanno potrebbe accadere e aspetta che la storia gli venga incontro. La storia, a volte, arriva con una puntualità sospetta. Il 3 marzo 2026 Polymarket pubblica le quote aggiornate di una scommessa aperta da mesi: probabilità del 22 per cento che una bomba nucleare venga detonata entro la