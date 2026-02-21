I potenti citano sempre Tucidide, ma nessuno lo ha letto davvero

L’inner circle di Trump è sempre stato pieno di gente che fa finta di aver letto Tucidide. Oggi troppi cercano di spiegarci che il mondo è governato dalla legge del più forte. E se la chiave di lettura più corretta per questi tempi tempestosi non fosse il “realismo politico”, ma piuttosto gli effetti – sociali, politici e psicologici – della concentrazione eccessiva di potere e ricchezza in poche mani?
Durante la prima presidenza Trump avevamo H.R. McMaster (National Security Adviser) e James Mattis (segretario della Difesa) che sproloquiavano della «trappola di Tucidide»: la crescita della potenza cinese avrebbe reso inevitabile il conflitto con gli Stati Uniti, così come la crescita della potenza ateniese rese inevitabile il conflitto con Sparta. Leggi matematiche delle relazioni internazionali,