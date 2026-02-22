Presidente e capo dei banditi: così Trump usa i fuorilegge

Sempre più stati fanno affidamento su bande armate criminali per mantenere il proprio potere. Il presidente americano sta attuando la sua colonizzazione interna schierando agenti militarizzati dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). A differenza di altri, però, non mantiene alcuna distanza dalla sua banda criminale. È il loro comandante diretto e ordina loro di ignorare le istituzioni democratiche e i desideri delle autorità locali
LJUBJANA – Nell'estate del 1989, Francis Fukuyama presentò la sua visione della fine della storia. Poiché il capitalismo liberaldemocratico è il miglior ordine sociale possibile, sosteneva, non era possibile alcun ulteriore progresso, se non attraverso la graduale realizzazione dell’ordine preferito in tutto il mondo. Ma la "fine" è durata al massimo tre decenni, e ora ci troviamo all’estremo opposto: l’idea predominante oggi è che l’ordine mondiale capitalista liberaldemocratico, con le sue com