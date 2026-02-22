Presidente e capo dei banditi: così Trump usa i fuorilegge

Sempre più stati fanno affidamento su bande armate criminali per mantenere il proprio potere. Il presidente americano sta attuando la sua colonizzazione interna schierando agenti militarizzati dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). A differenza di altri, però, non mantiene alcuna distanza dalla sua banda criminale. È il loro comandante diretto e ordina loro di ignorare le istituzioni democratiche e i desideri delle autorità locali