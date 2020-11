Lo stato della Georgia ha finito il suo riconteggio dei voti delle presidenziali del 3 novembre e ha confermato la vittoria del candidato democratico e presidente eletto, Joe Biden, che ha superato il suo avversario, il presidente in carica, Donald Trump, con oltre 12mila voti. Biden è quindi ufficialmente il primo democratico a conquistare lo stato dal 1992. Il segretario della Georgia, il repubblicano, Brad Raffensperger, ha detto che «non sono state riscontrate irregolarità nei voti».

Si tratta di un ulteriore colpo alla strategia di Trump che non ha sinora riconosciuto la vittoria del suo avversario, annunciata il 7 novembre, accusando i democratici di avere commesso brogli in diversi stati del paese. Sempre in quest’ottica il presidente repubblicano ha invitato oggi alla Casa Bianca, con una mossa senza precedenti, i senatori dello stato del Michigan, dove sono in corso battaglie legali. La strategia di Trump inizia però a scricchiolare e diversi governatori di stati repubblicani hanno rotto la sua linea intransigente nei confronti di Biden e si sono incontrati con il presidente eletto per discutere di come affrontare l’emergenza Covid-19.

