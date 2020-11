Il giorno del voto per la presidenza, 3 novembre, è ancora in corso negli Stati Uniti, e il senatore del Vermont, Bernie Sanders, ex sfidante di Joe Biden alle primarie del partito Democratico non si lascia scappare un tweet. Nessuno è troppo caloroso con il campione democratico, ma si lanciano contro il candidato repubblicano, Donald Trump, e chiedono una riforma della legge elettorale dopo lo scontro sul voto postale. Il presidente uscente è infatti pronto a fare ricorso.

La difesa del voto anticipato

Tutto nasce dall’esplosione del voto a distanza per via del Covid-19, che ha visto una partecipazione record di quasi cento milioni di elettori. Trump teme che l’esito non sarà favorevole, e ha minacciato di fare ricorso, ma i democratici sono pronti a dare battaglia.

«Se questa campagna ci ha mostrato qualcosa», twitta “Bernie”, è che «il Congresso deve approvare una vera riforma elettorale», in modo che tutti possano esprimersi: «Niente più code di cinque ore per votare. Niente più minacce di non contare i voti per posta. Dobbiamo rendere il voto più facile per le persone, non più difficile».

Un altro tweet di Sanders sul voto anticipato è rivolto indirettamente a Trump: «Siamo chiari. Queste elezioni non finiranno quando Trump dirà che è finita. Terminerà dopo il conteggio di ogni voto», questo, ribadisce «include le schede elettorali per posta con timbro postale il giorno delle elezioni». Che a Trump piaccia o no, conclude: «contiamo ogni voto».

Più anti Trump che pro Biden

Alla vigilia del voto, Sanders ha lanciato la maratona in streaming per le elezioni «Our agenda is on the ballot» con gli esponenti più progressisti del partito, tra cui compare anche Alexandria Ocasio Cortez, la madrina del Green New Deal.

L’ala sinistra del partito non dimostra particolare entusiasmo per il candidato ex vice presidente di Obama, tuttavia si dimostra particolarmente agguerrita nel marcare l’opposizione tra i due candidati. La campagna più che pro Biden, risulta di fatto anti Trump: «Trump se ne deve andare. Votate».

