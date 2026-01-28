«Pretti, sono stati due gli agenti a sparare». Il rapporto ufficiale che sbugiarda Trump

Un’indagine preliminare del Congresso smonta la versione “ufficiale” dei fedelissimi del tycoon. Che dopo poche ore di calma torna ad attaccare il sindaco Frey («gioca con il fuoco») e la deputata democratica di origini somale Ilhan Omar, aggredita da uno squilibrato. Politico rivela che il premier slovacco Fico è «traumatizzato per la salute mentale del presidente Usa». Lui ora smentisce

Un rapporto preliminare al Congresso Usa da parte del Dipartimento della Sicurezza Interna, secondo la Cnn, afferma che sono stati due gli agenti federali – mercoledì sospesi, come reso noto dalla portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin – a sparare fatalmente ad Alex Pretti a Minneapolis, sabato scorso. Secondo il rapporto, un agente avrebbe urlato più volte «ha una pistola» prima che altri due colleghi sparassero mentre era in corso la colluttazione a terra con Pr