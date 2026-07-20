Alcatraz, da carcere a slogan politico: quelle sbarre ci parlano di America

Donald Trump ha proposto di riaprire il carcere federale come simbolo di una nuova stagione di “law and order”. Simile destino per il centro di detenzione per migranti in Florida, chiuso a giugno, ribattezzato “Alligator Alcatraz” al centro di polemiche per le condizioni di detenzione
Il traghetto lascia lentamente il Pier 33 di San Francisco. Bastano quindici minuti di navigazione per raggiungere l’isola di meno di un chilometro quadrato, poco più di un chilometro e mezzo dalla costa. Una lingua di roccia al centro della baia, con la skyline della città sullo sfondo. Davanti a noi Alcatraz, il primo carcere di massima sicurezza americano chiuso nel 1963, dieci anni più tardi diventato un museo oggi visitato ogni anno da circa un milione e mezzo di persone. Prima ancora di at