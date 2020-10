Sempre a contatto con le persone, spesso senza badare alle misure di sicurezza: Donald Trump è l’ultimo nell’elenco dei leader politici che sono stati positivi al Covid-19. A partire da Boris Johnson, primo ministro inglese. In aprile – nel pieno della prima ondata – è stato ricoverato in terapia intensiva. Gli è stato somministrato dell’ossigeno, ma non è stato sottoposto a ventilazione. Quando è uscito dall’ospedale, ha ringraziato il sistema sanitario: «Mi hanno salvato. Le cose sarebbero potute andare in maniera completamente diversa». Lo stesso Johnson, su Twitter, ha augurato una pronta guarigione a Trump.

In giugno è stata la volta di Juan Orlando Hernandez, presidente dell’Honduras, positivo insieme a un paio di altre persone del suo entourage. Anche lui, per un breve periodo, è stato ricoverato. Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ha confermato la sua positività in luglio. Per mesi aveva sfidato il virus, incontrando i suoi sostenitori e non badando al distanziamento sociale, spesso senza mascherina.

(Maxim Guchek, BelTA/Pool Photo via AP)

Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, aveva dichiarato che il virus può essere affrontato bevendo vodka. Ha poi dichiarato la sua positività al Covid-19 in luglio, ma non ne ha sviluppato i sintomi. A settembre Alejandro Giammatei, presidente del Guatemala, ha detto di essere positivo. Stessa cosa in luglio per Jeanine Áñez, presidente ad interim della Bolivia.

Proprio come Trump, Luis Abinader – presidente della Repubblica Dominicana – è stato dichiarato positivo durante la campagna elettorale: poi è stato eletto. Negli ultimi mesi, positivi anche molti leader iraniani, come il vice presidente Massoumeh Ebtekar. In India, il ministro dei trasporti, Suresh Angadi, è morto la settimana scorsa a causa del Covid-19.

Positivi anche l’ex ministro della salute israeliano Yaakov Litzman (in aprile) e il ministro dell’interno Rafi Peretz (in estate), così come i ministri del Sud Africa Gwede Mantashe e Thulas Nxesi.

In Italia, sono positivi al Covid-19 due senatori del Movimento Cinque Stelle. Prima di loro, sono stati positivi il segretario del Pd Nicola Zingaretti (in marzo) e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (in settembre).

