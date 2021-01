Questa mattina è stata arrestata la moglie del dissidente russo Alexey Navalny, Yulia. Oltre a lei sono stati fermati oltre duemila manifestanti in tutta in tutta la Russia che stavano protestando per chiedere la scarcerazione dell’attivista anti-corruzione. Il numero delle manifestazioni cresce di ora in ora, così la forza della repressione, e il segretario di stato degli Usa, Antony Blinken, ha chiesto la scarcerazione dei dissidenti.

Oltre 2000 arresti

La moglie di Alexei Navalny, Yulia, ha reso noto il team del dissidente, è stata fermata questa mattina.

Secondo il conteggio dell'ong Ovd-Info sono ad ora 2.119 gli arrestati in tutta la Russia, di cui la maggior parte (469) a Mosca durante la partecipazione alle proteste indette dall'opposizione per chiedere la scarcerazione dell'attivista Navalny.

A Mosca, la polizia ha chiuso le stazioni della metropolitana e ristretto i movimenti delle persone nel centro della città. Manifestazioni pro Navalny si sono già svolte nell'estremo est del Paese, nonostante la polizia avesse vietato gli assembramenti.

A Novosibirsk, in Siberia, almeno 2mila manifestanti si sono radunati nel centro cittadino, intonando slogan come, «Libertà» e «Putin è un ladro». Sempre in Siberia, ad Omsk, un migliaio di persone ha dato vita ad un'altra manifestazione, mentre circa 7mila persone hanno partecipato all marcia organizzata a Yekaterinburg, nella regione degli Urali.

In tutto, sono oltre un centinaio le manifestazioni di protesta in programma oggi. Lo scorso fine settimana, le proteste hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di persone che chiedevano l'immediato rilascio di Navalny, arrestato al suo rientro dalla Germania, dove era stato curato dopo il tentativo di avvelenamento con l'agente nervino Novichok, del quale Navalny accusa direttamente i vertici del potere russo.

La condanna degli Stati Uniti

Blinken ha twittato: «Gli Stati Uniti condannano l'uso persistente di tattiche dure contro manifestanti pacifici e giornalisti da parte della autorità russe per la seconda settimana di seguito». ll segretario di stato ha quindi rinnovato «la richiesta alla Russia di liberare coloro che sono stati detenuti per avere esercitato i loro diritti umani, compreso Alexey Navalny».

