Putin cavalca la debolezza di Washington e chiama a raccolta Xi, Modi e gli ayatollah

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Continua la guerra in Ucraina, ma non continuano i negoziati per fermarla. Continuano i bombardamenti alla frontiera orientale, ma anche le speculazioni sulla visita del capo della Cia a Mosca, avvenuta ormai martedì scorso. E prosegue, anzi, sembra aver inizio, una nuova avanzata politica di Vladimir Putin che venerdì 28 agosto è intervenuto al forum "Idee forti per un nuovo tempo" a Nizhnij Novgorod per recapitare un messaggio: «La Russia sta lottando per il proprio presente e il proprio futur