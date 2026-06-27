Putin disperato è più pericoloso: i timori per un’azione nei Baltici

I raid ucraini obbligano la Crimea a dichiarare lo stato d’emergenza, tutti i principali indicatori economici sono in profondo rosso. Gli analisti avvertono: con le spalle al muro lo zar potrebbe decidere di espandere il conflitto. Con un’opzione nucleare inclusa

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Tre giorni dopo l’invasione dell’Ucraina, lo storico britannico Paul Kennedy emise la sua sentenza: «Putin sta commettendo lo stesso errore di 40 anni fa, uno sforzo bellico sproporzionato rispetto alla realtà economica del suo paese. Oggi può mettere a ferro e fuoco l’Ucraina, ma alla fine non credo che uscirà vincitore dalla sfida che ha lanciato». Teorico del concetto di “sovraespansione imperiale” – cioè della ricorrente attitudine degli imperi a estendersi oltre le proprie capacità economic