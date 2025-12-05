La cpi: «il mandato d’arresto per il capo del cremlino non decadrà»

Putin è un macellaio, ma celebra Gandhi. «I suoi valori sono gli stessi della Russia»

Il presidente russo Vladimir Putin
Davide Maria De Luca
05 dicembre 2025 • 20:14

 Il presidente russo conclude la visita a  Delhi e sfida alle sanzioni di Trump: «Pronti a fornire all’India carburante senza limiti». In Cina il presidente francese non riesce a conquistare Pechino. Ieri nuovo incontro tra negoziatori americani e ucraini a Miami

Per il presidente russo, Vladimir Putin, il Mahatma Gandhi sosteneva «esattamente i principi e i valori che Russia e India stanno difendendo insieme sulla scena internazionale oggi». Vale a dire «un mondo libero da diktat ed egemonia, fondato sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e cooperazione tra le nazioni». Parole pronunciate mentre, insieme al premier indiano Narendra Modi, visitava il Raj Ghat, il grande monumento al leader indipendentista indiano. Asse Mosca–Delhi Putin era st

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.