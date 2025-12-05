Putin è un macellaio, ma celebra Gandhi. «I suoi valori sono gli stessi della Russia»

Il presidente russo conclude la visita a Delhi e sfida alle sanzioni di Trump: «Pronti a fornire all’India carburante senza limiti». In Cina il presidente francese non riesce a conquistare Pechino. Ieri nuovo incontro tra negoziatori americani e ucraini a Miami

Per il presidente russo, Vladimir Putin, il Mahatma Gandhi sosteneva «esattamente i principi e i valori che Russia e India stanno difendendo insieme sulla scena internazionale oggi». Vale a dire «un mondo libero da diktat ed egemonia, fondato sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e cooperazione tra le nazioni». Parole pronunciate mentre, insieme al premier indiano Narendra Modi, visitava il Raj Ghat, il grande monumento al leader indipendentista indiano. Asse Mosca–Delhi Putin era st