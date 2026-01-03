PROTESTE DI CUBA, BRASILE E IRAN

Putin e Xi si arrabbiano, ma non troppo. L’Onu: «Precedente grave», l’Ue balbetta

LUCIA MALATESTA
03 gennaio 2026 • 20:09Aggiornato, 03 gennaio 2026 • 20:29

Mosca attacca, ma la divisione in sfere d’influenza agevola il blitz in Ucraina. Il sarcasmo di Dmitriev: «Quand’è il turno dell’isola?». In Europa prevale la prudenza. Von der Leyen: «Sosteniamo la transizione pacifica del paese». Rubio prova a rassicurare Kallas

Il Cremlino si schiera di netto con le autorità venezuelane assediate, non fa dietrofront, anche davanti all'ignoto che si spalanca, anche se – come era evidente da tempo – continuare a sostenerle vuol dire opporsi al tycoon che occupa la Casa Bianca. Maduro, dove sei? Questa domanda, ieri - quando la risposta è arrivata – si è trasformata in un altro interrogativo ineludibile: Maduro, dove sono i tuoi amici? Gli ultimi rimasti al bolivariano sono a Mosca, che ieri ha fermamente condannato «l'at

