Putin manda messaggi a Trump e Zelensky: «Ucraina via dal Donbass o ce lo prenderemo»

Il presidente russo a Delhi abbraccia Modi e non cede sull’Ucraina. «La Nato? È una minaccia sia per l’Europa che per la Russia». E sul tycoon: «Vuole davvero la pace, ma non è semplice». Francia e Turchia chiedono stop agli attacchi alle reti energetiche
«O gli ucraini si ritirano dal Donbass oppure lo libereremo con la forza». Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito in un’intervista a India Today la sua richiesta principale per mettere fine all’invasione dell’Ucraina. Mentre le truppe russe e quelle ucraine continuano a combattere intorno a Pokrovsk, città chiave del Donbass, Putin è arrivato a Nuova Delhi per rinsaldare la «collaudata amicizia» tra i due paesi, come l’ha definita il primo ministro indiano, Narendra Modi. L’amico in