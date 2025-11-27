Ecco le condizioni di Putin: avanti con il piano Usa e Ucraina via dal Donbass

true false

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che all’inizio della prossima settimana una delegazione americana arriverà in Russia per discutere il piano di pace in Ucraina messo a punto dagli Usa. Il piano in 28 punti «potrebbe costituire la base per accordi futuri», ha detto Putin da Bishkek, in Kirghizistan, dove si trovava per una riunione del Csto, l’organizzazione per la sicurezza che riunisce diversi paesi ex sovietici. Le parole di Putin sono il primo commento del leader russo sui convul