Scaduto l’ultimatum, la Casa Bianca rilancia la palla al Cremlino. Tusk: «La guerra può essere cristallizzata». La disponibilità di Meloni a ospitare il vertice è accantonata per le posizioni filo Kiev. L’incognita Vaticano
Incontro con Trump, Putin boccia Meloni. Le trattative per congelare il conflitto
08 agosto 2025 • 17:54Aggiornato, 08 agosto 2025 • 18:29
