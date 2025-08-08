Rimane avvolta nell’incertezza l’ipotesi di incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin, in un vertice che seguirebbe alla scadenza fissata dalla Casa Bianca per un cessate il fuoco temporaneo nella guerra in Ucraina e scaduta l’8 agosto. La cornice è in cerca di una definizione, ma le trattative si sono intensificate mentre i combattimenti proseguono e i leader cercano di trasformare una fragile apertura in un accordo politico.

Il premier polacco Donald Tusk, dopo un colloquio con Volodymyr Zelensky, ha parlato di «segnali» che potrebbero preludere a un congelamento del conflitto nel breve periodo, pur senza dichiarare una fine della guerra. «C’è speranza per questo. Oggi è il giorno della scadenza dell’ultimatum. Zelensky è prudente ma ottimista», ha detto Tusk, sottolineando l’interesse di Kiev perché l’Europa, inclusa la Polonia, partecipi alla definizione del cessate il fuoco e del successivo processo di pace.

Bozze e terreno

Secondo fonti diplomatiche, le ultime ore hanno visto scambi di bozze e proposte su garanzie di sicurezza e gestione dei territori, con la difficoltà di conciliare richieste opposte su Crimea e Donbass.

Sul terreno, la guerra non si è fermata. La Russia ha intensificato i bombardamenti nelle ultime 48 ore, colpendo obiettivi militari e infrastrutture energetiche in diverse regioni ucraine, da Kharkiv a Mykolaiv. I raid hanno provocato vittime civili, blackout diffusi e interruzioni nella fornitura d’acqua. Nelle zone colpite, i soccorsi lavorano tra macerie e linee elettriche abbattute, mentre Kiev accusa Mosca di voler «negoziare col fuoco sul tavolo», aumentando la pressione militare per influenzare le condizioni della tregua.

L’ipotesi di Roma

Trump, dopo tanta ostentata assertività, è apparso meno deciso sull’effettiva possibilità di arrivare al vertice, e ha lasciato intendere che il passo decisivo spetterà al leader russo: «Sarà una sua decisione», ha detto, quando gli è stato chiesto se la sua deadline resti valida e se quindi le nuove misure sanzionatorie potranno entrare in vigore.

La possibilità di imporre ulteriori sanzioni a Mosca mentre si prepara un possibile incontro con Putin mette in evidenza la contraddizione di un momento in cui deterrenza e diplomazia procedono su binari paralleli e incerti.

Restano distanze notevoli su luogo e formato del vertice. Gli Stati Uniti puntano a sedi percepite come sicure e relativamente neutrali; la Russia preferisce paesi considerati “amici” e privi di vincoli legali internazionali che possano complicare la partecipazione di Putin, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale.

In questo contesto si è inserita, e rapidamente chiusa, l’ipotesi di ospitare l’incontro a Roma. Giovedì Trump ha telefonato alla premier, Giorgia Meloni, proponendo la capitale italiana come sede.

La premier si è detta disponibile e la candidatura è stata formalizzata poche ore dopo nella riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Francia, Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Ucraina e Finlandia. Zelensky ha accolto con favore la proposta. Ma Mosca, a quanto pare, ha opposto un rifiuto immediato, perché l’Italia è giudicata troppo schierata con l’Ucraina. Pesa anche la questione legale, perché su Putin c’è un mandato d’arresto internazionale.

Scartata Roma, resta aperta la possibilità di un incontro in Vaticano. I canali ufficiali della Santa Sede tacciono sui dettagli, ma da Oltretevere non è mai stata ritirata la disponibilità a facilitare un dialogo. Leone XIV lo aveva dichiarato da subito dopo l’elezione: «I popoli vogliono la pace e io dico ai responsabili: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo».

Tuttavia, in ambienti diplomatici si riconosce che l’opzione appare difficile, sia per la logistica sia per la percezione di neutralità, mentre l’agenda vaticana resta fitta di contatti riservati con emissari dei due paesi.

Le pretese di Putin

Putin ha indicato Abu Dhabi come «uno dei luoghi più adatti», lodando il ruolo del presidente emiratino Mohammed bin Zayed, in visita a Mosca, e lasciando intendere che la scelta possa cadere sugli Emirati Arabi Uniti. Una sede del genere garantirebbe alla Russia un contesto amico, evitando rischi giudiziari, e offrirebbe agli Stati Uniti una cornice meno sbilanciata di altri scenari proposti dal Cremlino.

Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata, ma il tempo stringe. Senza un incontro entro la scadenza fissata, la tregua rischia di restare un’intenzione e i combattimenti di proseguire con la stessa intensità delle ultime settimane.

Per Trump, la possibilità di presentarsi come l’artefice di un cessate il fuoco storico è anche una carta politica interna, mentre Putin punta a ottenere il riconoscimento di fatto delle sue conquiste militari. Sul tavolo ci sono le armi, ma anche la narrazione di chi potrà dire di aver fermato, almeno per un momento, la guerra più sanguinosa in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

