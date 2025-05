«Proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati da dove li avevano interrotti nel 2022. Proponiamo di ricominciare giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul». Con un insolito messaggio in piena notte diffuso dalla televisione nazionale, il presidente russo, Vladimir Putin, ha respinto ancora una volta l’ultimatum degli alleati, che gli chiedevano di accettare un cessate il fuoco di 30 giorni o rischiare nuove sanzioni, aprendo però ai negoziati diretti con Kiev.

Putin cerca così di sgusciare via dall’angolo in cui lo avevano costretto l’Ucraina e i suoi alleati. Obiettivo: prendere tempo, così da consentire alle truppe di tornare all’offensiva e mettere l’Ucraina in una situazione negoziale ancora più difficile, mentre, allo stesso tempo, prova a non irritare la Casa Bianca, offrendo una ripresa dei negoziati per addolcire il rifiuto della tregua.

Ma quest’ultimo escamotage sa di tentativo quasi disperato. Il messaggio televisivo è arrivato a sorpresa, all’una di notte passata, ora di Mosca, mezza giornata dopo che gli alleati avevano presentato il loro ultimatum. Secondo uno dei giornalisti più apprezzati da Putin, Andrei Kolesnikov, il leader russo avrebbe preso la sua decisione e scritto il messaggio completamente da solo.

La risposta di Ucraina e alleati è arrivata poco dopo ed è stata netta: il cessate il fuoco deve arrivare prima dei negoziati. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto di essere pronto ad accettare l’invito, ma si aspetta che entro oggi i russi annuncino la loro adesione alla tregua. «Non ci può essere dialogo mentre i civili vengono bombardati. Un cessate il fuoco è necessario affinché i negoziati possano iniziare», ha aggiunto il suo omologo francese, Emmanuel Macron.

Il presidente americano, Donald Trump, come suo solito, è stato più ambiguo: «Potenzialmente un grande giorno per l’Ucraina e la Russia!», ha scritto sui social, senza specificare a quale evento si riferisse. Il suo inviato per l’Ucraina, Keith Kellog, è stato più esplicito: «Cessate il fuoco di 30 giorni senza condizioni: non c’è altra strada per la pace».Persino il turco Erdogan, che dovrebbe ospitare i colloqui, ha ribadito che «un comprensivo cessate il fuoco creerebbe le condizoni necessarie per colloqui di pace».

Dubbi su Trump

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, Putin sembra deciso a non accogliere la richiesta di cessate il fuoco. A Kiev nessuno crede alla sincerità dell’appello al negoziato. Il modo in cui il leader russo ha formulato la sua proposta, una ripresa del formato Istanbul dove era stato lasciato, lascia intendere che Putin voglia ripartire dalle condizioni che chiedeva ormai tre anni fa, incluso il disarmo quasi completo delle forze armate ucraine, una condizione che Kiev ritiene inaccettabile.

Ma l’ennesimo rinvio di Putin ha anche generato speranze, cioè che possa essere la goccia che farà finalmente traboccare la pazienza di Trump. Sono passati esattamente due mesi da quando, lo scorso 11 marzo, Trump ha proposto per la prima volta un cessate il fuoco senza condizioni di 30 giorni. Putin prima ha accettato una mini-tregua di un mese, ma che si limitava solamente a proibire bombardamenti sulle infrastrutture energetiche, poi ha tergiversato per un altro mese. Frustrato dalla lentezza dei negoziati, Trump ha promesso più volte di imporre nuove sanzioni bancarie ed energetiche, ma fino ad oggi senza mai tradurre in pratica le sue minacce.

A Kiev sperano che questo ennesimo rinvio da parte di Putin porti finalmente a nuove sanzioni e, ancora più importante, a un cambio di atteggiamento da parte della Casa Bianca nei confronti del conflitto, che fino ad ora hanno giudicato fin troppo vicino a quello del Cremlino. Ma che Trump accetti finalmente di “punire” Putin per le sue tattiche dilatorie rimane da vedere. Il leader americano sembra considerare l’Ucraina soltanto una pietra di inciampo sulla strada di una normalizzazione delle relazioni con la Russia. Mettere nuove sanzioni significherebbe cancellare il riavvicinamento delle ultime settimane e di fatto rinnegare la posizione che la Casa Bianca ha avuto fino a questo momento.

La prospettiva del Cremlino

Ma anche nella peggiore delle ipotesi, Putin ritiene di avere poco da temere da una rottura delle relazioni con la Casa Bianca. Nel suo messaggio di ieri notte, ha elencato i paesi che si sono adoperati per la mediazione in Ucraina, partendo da Cina e Brasile, e lasciando l’amministrazione Trump buon’ultima nell’elenco: nel suo linguaggio, un chiaro segno di disdegno.

Sempre più sicuro delle sue buone relazioni con la Cina, sottolineate durante la parata dello scorso 9 maggio con l’abbraccio a Xi Jinping, e convinto che la Russia si sia ormai resa “immune” ad ulteriori sanzioni. Altrettanto sicuro che il suo esercito non abbia ormai più nulla da temere dalle truppe di Kiev, pensa che il tempo giochi dalla sua parte e quindi di potersi permettere di andare a vedere il bluff dei suoi avversari.

