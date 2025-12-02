I negoziati secondo Putin: «L’Europa vuole la guerra? Noi siamo già pronti»

Le minacce dello zar prima di ricevere l’inviato Witkoff e il genero di Trump. Zelensky: «Pronto a incontrare gli americani». Possibile vertice a Bruxelles
«Non intendiamo entrare in guerra con l'Europa, l'ho detto cento volte. Ma se l'Europa decidesse improvvisamente di combattere, noi saremmo pronti fin da subito». Il presidente russo, Vladimir Putin, è tornato ieri ad accusare l’Europa di essere «dalla parte della guerra» e di pretendere dalla Russia «richieste inaccettabili» per mettere fine al conflitto in Ucraina. Parole arrivate poco prima dell’inizio dell’incontro tra lo stesso Putin i due inviati americani spediti da Donald Trump per tratt