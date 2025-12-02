I negoziati secondo Putin: «L’Europa vuole la guerra? Noi siamo già pronti»

Le minacce dello zar prima di ricevere l’inviato Witkoff e il genero di Trump. Zelensky: «Pronto a incontrare gli americani». Possibile vertice a Bruxelles

true false

«Non intendiamo entrare in guerra con l'Europa, l'ho detto cento volte. Ma se l'Europa decidesse improvvisamente di combattere, noi saremmo pronti fin da subito». Il presidente russo, Vladimir Putin, è tornato ieri ad accusare l’Europa di essere «dalla parte della guerra» e di pretendere dalla Russia «richieste inaccettabili» per mettere fine al conflitto in Ucraina. Parole arrivate poco prima dell’inizio dell’incontro tra lo stesso Putin i due inviati americani spediti da Donald Trump per tratt