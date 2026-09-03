Putin, lodi agli Usa e sanzioni a Berlino. «Gli alleati di Kiev? Complici di terroristi»

Lo zar ritiene che quello del tycoon sia un «lavoro positivo e costruttivo» e punta alla normalizzazione dei rapporti con Washington. Rappresaglia dopo il j’accuse della Germania: chiusi i Goethe-Institut in tutta la Russia. Il Cremlino: «Merz goffo e ridicolo». Sull’Ucraina il presidente russo dice che solo le minacce di Zelensky impediscono un accordo

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«I contatti con l’Ucraina stanno continuando». Dunque i nemici si parlano e cercano una soluzione comune: è possibile trovarla? «C’è una possibilità? A mio avviso, sì, c’è». Uno spiffero di pace — o almeno di tregua, se la parola pace non può ancora stare sulla bocca di Mosca — arriva dall’Estremo Oriente russo. È stato Vladimir Putin, dalla sessione plenaria del Forum economico orientale (Wef), a evocare uno spiraglio inedito: diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina sono pronti a sostenere un