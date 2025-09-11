«Ci sarà una risposta che arriverà dalla regione. Questa risposta è attualmente oggetto di consultazioni e discussioni con altri partner regionali», ha detto il premier Qatariota. In Yemen oltre 130 feriti dopo l’attacco israeliano

Si aggrava il bilancio delle vittime in Yemen dopo gli ultimi attacchi dell’Idf. Secondo quanto riferiscono i ribelli Houthi sono almeno 35 le persone che sono state uccise e 130 quelle rimaste ferite negli ultimi raid che hanno colpito la capitale Sana’a.

A quasi due giorni dal bombardamento a Doha contro la leadership di Hamas per mano dell’esercito israeliano, il premier del Qatar ha annunciato che ci sarà una risposta collettiva da parte dei paesi arabi. «Ci sarà una risposta che arriverà dalla regione. Questa risposta è attualmente oggetto di consultazioni e discussioni con altri partner regionali» ha detto il premier Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. «Speriamo – ha aggiunto – in qualcosa di significativo che dissuada Israele dal continuare questo atteggiamento di prepotenza».

Il Qatar ha anche definito «avventate» le accuse del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui Doha ospiterebbe terroristi. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri del Qatar. Ieri Netanyahu ha invitato i paesi che ospitano «terroristi» a espellerli o a portarli davanti alla giustizia, citando in questo contesto il Qatar.

Tajani: «Quello che accade a Gaza è inaccettabile» Il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'informativa al Senato ha detto: «Voglio essere chiaro: quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile. Siamo fermamente contrari al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia». Idf: «Cinque divisioni pronte a entrare a Gaza city» Cinque divisioni dell'Idf, composte da decine di migliaia di soldati, sono pronte a partecipare alla prossima offensiva a Gaza City. Lo afferma l'esercito israeliano, ripreso dal Times of Israel, annunciando che la 36/ma divisione è stata ritirata da Khan Younis, nel sud di Gaza, dopo diversi mesi di operazioni contro Hamas. Ora si sta preparando per l'imminente offensiva di Gaza City. L'Oms non lascerà Gaza City nonostante l'ordine di evacuazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha dichiarato che la sua agenzia e i gruppi partner rimarranno a Gaza nonostante gli ordini di evacuazione emessi dall'esercito israeliano. "L'Oms è sconvolta dal più recente ordine di evacuazione, che impone a un milione di persone di spostarsi da Gaza City verso una cosiddetta 'zona umanitaria' nel sud designata da Israele," ha scritto Tedros in una dichiarazione. "La zona non ha né le dimensioni né la capacità di servizi per sostenere coloro che già vi si trovano, per non parlare dei nuovi arrivati," ha aggiunto. "Quasi la metà degli ospedali funzionanti si trova a Gaza City" ha sottolineato. Secondo l'Idf: 200mila palestinesi hanno lasciato Gaza City Secondo le stime dell'Idf, decine di migliaia di palestinesi hanno evacuato Gaza City nei giorni scorsi, portando il numero totale di coloro che hanno lasciato la zona nelle ultime settimane a circa 200mila. Lo riportano i media israeliani. Si stima che circa un milione di palestinesi risiedessero nella città di Gaza prima che l'esercito iniziasse a preparare la nuova offensiva contro Hamas.

"Lo Stato del Qatar condanna fermamente le dichiarazioni avventate rilasciate dal primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, riguardo all'ospitalità offerta all'ufficio di Hamas in Qatar, e il vergognoso tentativo di giustificare l'attacco vigliacco che ha preso di mira il territorio del Qatar, nonché le esplicite minacce di future violazioni della sovranità statale" si legge in un comunicato del ministero. Il Qatar - si legge ancora nella dichiarazione - collaborerà con i partner "per garantire che Netanyahu sia chiamato a risponderne e che le sue azioni spericolate e irresponsabili giungano a termine" Primo ministro Qatar: ci sarà risposta collettiva a Israele Parlando con l'emittente statunitense Cnn, il primo ministro del Qatar, sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha dichiarato che ci sarà una "risposta collettiva" all'aggressione israeliana. "Ci sarà una risposta che arriverà dalla regione. Questa risposta è attualmente oggetto di consultazioni e discussioni con altri partner regionali" ha detto lo sceicco Mohammed. "Speriamo - ha aggiunto - in qualcosa di significativo che dissuada Israele dal continuare questo atteggiamento di prepotenza" Il Pentagono finanzia l'esercito libanese con 14.2 milioni di dollari Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno aiuti per un valore di 14,2 milioni di dollari alle Forze Armate del Libano (Laf) per aiutarle a "smantellare i depositi di armi e le infrastrutture militari di gruppi non statali (tra cui Hezbollah)". L'assistenza Usa fornirà alle Laf "capacità di condurre pattugliamenti e rimuovere e smaltire in sicurezza ordigni inesplosi e depositi di armi, a sostegno della cessazione delle ostilità tra Libano e Israele", ha affermato il Pentagono in una nota. Yemen: sale il bilancio dei morti dopo i raid d'Israele I ribelli Houthi dello Yemen hanno comunicato che il bilancio degli attacchi aerei israeliani di ieri contro le loro postazioni nel Paese hanno causato la morte di almeno 35 persone e il ferimento di oltre 130. La maggior parte delle vittime degli attacchi si trovava nella capitale Sana'a, dove sono stati colpiti un quartier generale militare e una stazione di rifornimento, secondo quanto riferito dal ministero della Salute yemenita. L'esercito israeliano ha sferrato gli attacchi pochi giorni dopo che i ribelli Houthi avevano lanciato un attacco con droni contro un aeroporto israeliano Wsj: telefonata accesa tra Trump e Netanyahu dopo l'attacco dell'Idf in Qatar Donald Trump avrebbe avuto una telefonata accesa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, esprimendo profonda frustrazione per essere stato colto di sorpresa dall'attacco israeliano contro i dirigenti di Hamas in Qatar. Lo rivela il Wall Street Journal citando alti funzionari dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, Trump ha espresso la sua frustrazione al premier israeliano dicendo che la decisione non è stata saggia ed era arrabbiato per aver appreso dell'attacco dall'esercito statunitense, anziché da Israele. Il presidente Usa ha anche detto di non essere d'accordo che è stato attaccato un suo alleato nella regione, che ha anche la funzione di mediatore tra Israele e Hamas.

Netanyahu ha risposto di avere una breve finestra temporale per lanciare gli attacchi e di aver colto l'occasione. Una seconda telefonata è stata cordiale, hanno riferito le fonti, quando Trump ha chiesto a Netanyahu se l'attacco avesse avuto successo. Il premier israeliano ha risposto di non saperlo.

