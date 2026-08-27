Quanto costa vivere negli Usa di Trump. La “affordability” nelle urne di midterm

Persino comunità gestite da suore come l’Anne Montgomery House sono costrette a chiudere. Perché i prezzi, gli affitti e i costi oramai sono insostenibili per gran parte degli americani. Per questo la battaglia sull’affordabilty portata avanti da Mamdani e Aoc rischia di essere decisiva alle elezioni di novembre. Il 15% degli elettori indica il costo della vita come il tema di cui vogliono sentire parlare dai membri del Congresso