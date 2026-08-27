Quanto costa vivere negli Usa di Trump. La “affordability” nelle urne di midterm

Persino comunità gestite da suore come l’Anne Montgomery House sono costrette a chiudere. Perché i prezzi, gli affitti e i costi oramai sono insostenibili per gran parte degli americani. Per questo la battaglia sull’affordabilty portata avanti da Mamdani e Aoc rischia di essere decisiva alle elezioni di novembre. Il 15% degli elettori indica il costo della vita come il tema di cui vogliono sentire parlare dai membri del Congresso
La casa così vuota, forse, non l’aveva mai vista nessuno. Tanto meno Sister Diane Roche e Sister Clare Pratt, le due religiose della Society of the Sacred Heart che per anni hanno gestito la comunità a Brookland, a nord-est di Washington Dc, non lontano dalla Catholic University of America. La Society of the Sacred Heart è una congregazione internazionale di religiose cattoliche che, oltre alla vita religiosa, ha sviluppato negli anni progetti educativi e comunitari in diversi paesi. Compresi gl