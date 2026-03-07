Quattro scenari per il Libano (tutti violenti)

La nuova invasione fa emergere il timore di un ritorno alla “fascia di sicurezza” a sud. Ma anche se i miliziani venissero sradicati la pace sarebbe di breve durata

true false

Le operazioni israeliane oltre la linea blu in Libano rappresentano il primo significativo riposizionamento di truppe di terra dopo l’inizio della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran sabato 28 febbraio. E aprono la strada a quattro possibili scenari. Eccoli. Fascia di sicurezza Gli ordini di evacuazione israeliani per i territori a sud del fiume Litani (oltre che a Dahieh, i quartieri meridionali sciiti di Beirut) fanno riaffiorare le memorie della “fascia di sicurezza” imposta da Israele n