che succede se cade il partito di dio

Quattro scenari per il Libano (tutti violenti)

Davide Lerner
07 marzo 2026 • 07:00

La nuova invasione fa emergere il timore di un ritorno alla “fascia di sicurezza” a sud. Ma anche se i miliziani venissero sradicati la pace sarebbe di breve durata

Le operazioni israeliane oltre la linea blu in Libano rappresentano il primo significativo riposizionamento di truppe di terra dopo l’inizio della guerra fra Stati Uniti, Israele e Iran sabato 28 febbraio. E aprono la strada a quattro possibili scenari. Eccoli. Fascia di sicurezza Gli ordini di evacuazione israeliani per i territori a sud del fiume Litani (oltre che a Dahieh, i quartieri meridionali sciiti di Beirut) fanno riaffiorare le memorie della “fascia di sicurezza” imposta da Israele n

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Lerner
Davide Lerner
Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 