Quei tre maledetti neutroni: la sottile linea rossa della guerra

Per un paese che possiede centrali nucleari passare dalla produzione di uranio per scopi pacifici a scopi militari è semplice. Ma l’accordo che metteva limiti alla produzione atomica degli ayatollah fu stracciato da Trump nel 2018. Ora ne paghiamo il costo
Il confine fra la guerra e la pace è anche questione di yoctogrammi. Lo yoctogrammo è un’unità di misura della massa piuttosto piccina: equivale, più o meno, al peso del neutrone, una delle due particelle di cui è composto l’atomo (l’altra è il protone, di massa simile). Su scale umane è una quantità di materia del tutto trascurabile, considerando che di neutroni occorre metterne insieme diecimila miliardi di miliardi per fare il peso di un chicco di riso. Eppure, sono tre neutroni al centro del