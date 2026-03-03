Quei tre maledetti neutroni: la sottile linea rossa della guerra

true false

Il confine fra la guerra e la pace è anche questione di yoctogrammi. Lo yoctogrammo è un’unità di misura della massa piuttosto piccina: equivale, più o meno, al peso del neutrone, una delle due particelle di cui è composto l’atomo (l’altra è il protone, di massa simile). Su scale umane è una quantità di materia del tutto trascurabile, considerando che di neutroni occorre metterne insieme diecimila miliardi di miliardi per fare il peso di un chicco di riso. Eppure, sono tre neutroni al centro del