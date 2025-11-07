l’onu contro tel aviv: «respinge le offerte delle ong»

«Qui a Gaza soffriamo ancora, aiuti scarsi». E BiBi richiude i valichi

Un bambino palestinese
Un bambino palestinese
Bianca Senatore
07 novembre 2025 • 19:45

Bloccati gli ingressi di Kerem Shalom e Al-Awja, fermi centinaia di camion carichi di cibo. E quel che arriva ancora non basta neanche lontanamente: «Al massimo mangiamo una volta al giorno, i prezzi sono altissimi». Anche le scorte di gas e benzina sono molto limitate. L’Onu: «Tel Aviv blocca centinaia di richieste di invio di beni fondamentali»

Niente aiuti umanitari, almeno per qualche giorno. Venerdì mattina, Israele ha chiuso i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Al-Awja, gli unici due aperti, bloccando, di fatto, l’ingresso dei camion carichi di cibo. Secondo la Mezzaluna rossa egiziana, che ha comunicato la decisione, il motivo è da attribuire alla giornata di Shabbat, che ogni settimana si celebra dal tramonto del venerdì a quello del sabato. «È una decisione strumentale», dicono i gazawi e, in effetti, è stata una sorpresa an

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.