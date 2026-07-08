l’asso nella manica di mediaset

Il soft power turco è in tv, neanche la Rai può sfuggire

Lisa Di Giuseppe
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08 luglio 2026 • 06:00

La produzione turca ha assunto dimensioni di tutto riguardo: a funzionare sono i temi familiari e la diversità dei racconti, che scartano rispetto ai prodotti americani. Il governo è ben consapevole della risorsa che rappresentano i dizi e punta sul filone storico

In principio fu Noor. La cavalcata delle serie turche in Europa (ma anche nel resto del mondo) sembra inarrestabile, ma dietro ai grandi drammi familiari della produzione del Bosforo c’è una manovra avvolgente di soft power. Far Away, Terra amara o Tutto per la mia famiglia sono diventati capisaldi dei palinsesti di Mediaset: un tesoretto di ascolti che si fa sempre più prezioso per il Biscione, che da anni ormai insiste a investire sui prodotti che arrivano dalla Turchia. A Cologno Monzese non

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth