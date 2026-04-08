Colpito un convoglio italiano di Unifil nel sud del paese

Raid sul Libano, Israele fa strage di civili. A Netanyahu la tregua non conviene

Davide Lerner
08 aprile 2026 • 20:52

L’Idf ha sferrato il più grande attacco contro Hezbollah da marzo: almeno 250 morti e oltre mille feriti. Il premier non si toglie l’elmetto: «La campagna va avanti, l'accordo con gli Usa non include il partito di Dio»

Poche ore dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco con l’Iran, l’esercito israeliano ha completato il più grande attacco contro Hezbollah da quando, a inizio marzo, la milizia sciita libanese era entrata in guerra dopo la conferma dell’eliminazione della guida suprema Ali Khamenei. Non esattamente una mossa nello spirito di un raffreddamento delle tensioni. Dettagliando l’ondata di attacchi durante un briefing a porte chiuse con i giornalisti, il portavoce Nadav Shoshani ha specificato che

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Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 