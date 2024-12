L’Europa si trova davanti al drammatico bivio del boom di dazi commerciali e degli eventi bellici in Ucraina. Il rischio concreto è quello di restare come un “vaso di coccio”, presa tra due guerre economiche diverse

Dal 20 gennaio 2025 Pechino e Bruxelles avranno un problema, comune e molto serio: i nuovi dazi che, con l’ingresso di Donald Trump alla Casa bianca, si abbatteranno sulle importazioni statunitensi dalla Cina e dall’Unione europea. Che però si presentano divise al braccio di ferro con il loro cliente scomodo: separate dall’evoluzione degli eventi bellici in Ucraina, che sta allargando ulteriormente il solco tra i due blocchi, nonché dalle spaccature interne che impediscono all’Ue di applicare una politica unitaria nei confronti della seconda economia del pianeta, con la quale ogni giorno scambia merci per un valore di 2 miliardi di euro.

Le tariffe minacciate da Trump – del 60 per cento su tutti i beni in arrivo dalla Cina e fino al 20 per cento, anche in questo caso generalizzate, su quelli provenienti dall’Ue – apriranno tre scenari per il futuro delle relazioni bilaterali Cina-Ue.

Riavvicinamento

Uno è quello – forse il meno probabile - sul quale puntano i cinesi. Da Washington fanno sapere che Trump è convinto di avere il mandato per portare avanti la sua battaglia contro la “ingiustizia” dei dazi (secondo la Wto, nel 2023, in media, del 3,3 negli Usa e del 5 per cento nella Ue) e per abbattere il deficit commerciale con l’Ue (stimato per quest’anno in circa 230 miliardi di dollari). Nel mirino di Trump e del suo consigliere Robert Lighthizer (uno che ha pubblicato un libro-manifesto intitolato No Trade is Free, additando Italia, Germania, Francia e Irlanda come i paesi più problematici per gli Usa) sono finite soprattutto le tariffe Ue sulle auto e sui prodotti alimentari (10 e 11,3 per cento rispettivamente) molto più elevate di quelle Usa (2,5 e 4,8 per cento).

«Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, una cooperazione rafforzata tra Cina ed Europa sarà vantaggiosa per entrambe le parti per affrontare l’inizio di una nuova era di incertezze nel mondo» si è augurato Feng Zhongping, direttore degli studi europei dell’Accademia cinese di scienze sociali. E se Trump davvero favorisse una soluzione diplomatica per il conflitto in Ucraina troppo favorevole alla Russia e indigesta per l’Europa, ciò potrebbe aggravare ulteriormente il giudizio dell’Ue sull’inaffidabilità dell’alleato americano sotto la guida scostante del tycoon repubblicano.

Eppure l’arrivo dei soldati nordcoreani a sostegno della Russia ha rafforzato nell’Ue l’idea che in Ucraina sia in corso uno scontro tra occidente e oriente e qualche giorno fa i responsabili degli esteri dell’Ue hanno fatto sapere di aver preso sul serio le rivelazioni di intelligence secondo cui la Cina starebbe producendo nella regione di frontiera del Xinjiang droni destinati all’esercito russo in Ucraina. Annalena Baerbock, la ministra tedesca, ha già minacciato conseguenze contro Pechino.

Divorzio

L’ambasciatore dell’Ue a Pechino ha rinfacciato a Pechino – nel corso di un evento organizzato dal Center for China and Globalization – di contraddire gli stessi «principi cinesi». Secondo Jorge Toledo l’Europa non è riuscita a comprendere la posizione della Cina sulla guerra in Ucraina poiché essa contraddice i cinque principi di coesistenza pacifica del governo cinese, che includono il rispetto reciproco della sovranità e dell’integrità territoriale e la non aggressione reciproca, che la Russia ha «palesemente violato».

Inoltre Toledo ha ricordato che a dividere Cina e Ue non c’è solo l’Ucraina. «Qualunque cosa arrivi da parte della Casa Bianca, ciò non significa che le nostre relazioni commerciali e di investimento ingiuste cambieranno naturalmente», ha dichiarato gelando le speranze dei cinesi. Toledo ha rincarato la dose sottolineando che i precedenti negoziati commerciali tra Bruxelles e Pechino non hanno prodotto «nessun progresso».

Un’Ue sbilanciata a destra potrebbe dunque accentuare le pressioni sulla Cina, “seguendo” Trump e inasprendo l’impostazione abbozzata fin dai tempi dalla Commissione di Jean-Claude Juncker (che definì per la prima volta la Cina “rivale sistemico”) e delle politiche del primo mandato di Ursula von der Leyen, che ha seguito Washington quasi su tutto. Dai dazi sulle importazioni di auto elettriche made in China (portati al 100 per cento negli Usa e fino al 53 per cento nella Ue) fino alle accuse di connivenza con la macchina bellica russa in Ucraina.

Tutto ciò nonostante Trump, a differenza del suo predecessore, si muova in gran parte al di fuori della logica delle alleanze, e malgrado il suo disprezzo, manifestato più volte, nei confronti dell’Ue, per la quale la Cina rappresenta il secondo partner commerciale (739 miliardi di euro di interscambio nel 2023). Un diplomatico europeo coperto dall’anonimato l’ha messa così: l’Ue potrebbe offrirsi di lavorare con gli Stati Uniti su questioni sia politiche che commerciali riguardanti la Cina, sperando che in cambio Trump continui a sostenere l’Ucraina e a frenare le tariffe sull’Europa.

In effetti a Pechino c’è anche chi, come Cui Hongjian, non si fa illusioni e ritiene che le strade di Europa e Cina siano destinate a separarsi ulteriormente. Per l’influente ex diplomatico a capo del centro di studi europei dell’Università di studi stranieri di Pechino anche la Cina deve prendere atto che ormai l’Ue non è più solo un partner economico, ma anche un rivale nel campo della sicurezza e della geopolitica.

Bruxelles tra due fuochi

Infine su questo giornale l’economista Alessandro Penati ha previsto che l’Ue potrebbe diventare il “vaso di coccio” tra la Cina e gli Stati Uniti, in quanto l’isolazionismo di Trump avrà un costo contenuto per l’economia americana – relativamente chiusa – che gli Usa «vogliono scaricare su Europa e Cina, con quest’ultima che a sua volta cerca di trasferirlo a noi europei».

Emblematica di queste tensioni è la saga delle auto elettriche made in China, che si è conclusa con l’imposizione di dazi fino al 35 per cento sull’importazione nell’Ue di macchine green fabbricate in Cina. Una soluzione che rischia di aggravare il problema, perché, nell’immediato, aumenterà l’inflazione, rallentando l’afflusso di macchine verdi cinesi a basso costo a vantaggio di quelle europee, più care. Ma, nello stesso tempo, da un lato esporrà l’Ue alle rappresaglie commerciali di Pechino – già approntate su auto di lusso, cognac, latticini e carne di maiale –, e dunque al rischio di una doppio scontro commerciale, con Pechino oltre che con Washington.

E, dall’altro, nel medio periodo, non scongiurerà la possibilità che i brand cinesi possano finalmente dare filo da torcere a quelli locali nel mercato comunitario. La fabbrica della compagnia di stato Chery che ha appena avviato la produzione a Barcellona, in Spagna (obiettivo 150mila unità all’anno), quella di BYD (200mila auto all’anno) che sarà inaugurata nel secondo semestre 2025 in Ungheria e quella che, nel 2026, aprirà le linee di produzione in Turchia (150mila macchine all’anno), che con l’Ue ha un accordo di unione doganale, sono pronte a dimostrare che – in mancanza di una politica industriale comune – i dazi sono quasi inutili.

