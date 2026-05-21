Castro incriminato e la portaerei a Cuba. Gli Usa replicano il “modello Venezuela”

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Un embargo energetico, una stretta sempre più imponente delle sanzioni, l’incriminazione del leader e, infine, lo spiegamento di portaerei come strumento di pressione. Le decisioni delle ultime settimane degli Stati Uniti su Cuba seguono passo passo una sceneggiatura già scritta e messa in scena tra dicembre e gennaio in Venezuela, e il cui finale è stato l’operazione militare che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e il cambio di fatto di regime a Caracas. Un messaggio chiaro L’annuncio