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Castro incriminato e la portaerei a Cuba. Gli Usa replicano il “modello Venezuela”

Mariangela Paone
21 maggio 2026 • 19:39

L’arrivo nel mar dei Caraibi della Nimitz dopo l’imputazione di Raúl Castro ricorda lo scenario del blitz su Caracas. Il tycoon: «Chi destabilizza gli Stati Uniti subirà le conseguenze». La Russia condanna «ogni minaccia e ogni ricatto»

Un embargo energetico, una stretta sempre più imponente delle sanzioni, l’incriminazione del leader e, infine, lo spiegamento di portaerei come strumento di pressione. Le decisioni delle ultime settimane degli Stati Uniti su Cuba seguono passo passo una sceneggiatura già scritta e messa in scena tra dicembre e gennaio in Venezuela, e il cui finale è stato l’operazione militare che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e il cambio di fatto di regime a Caracas. Un messaggio chiaro L’annuncio

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Mariangela Paone
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Mariangela Paone

Giornalista e scrittrice, dopo l'esperienza in un giornale locale calabrese si è specializzata a Roma in informazione internazionale, collaborando con varie testate. Nel 2008 si è trasferita in Spagna, dove ha lavorato per il quotidiano El País.