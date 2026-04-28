La mediazione di Re Carlo con Trump funziona, ma l’audio dell’ambasciatore imbarazza

Il monarca è stato accolto con tutti gli onori alla Casa Bianca. Dopo una cerimonia, in cui il presidente Usa ha lodato le relazioni con il Regno Unito, è avvenuto l’incontro lontano dalle telecamere. Poi il discorso al Congresso. Mentre le dichiarazioni di Christian Turner – «la special relationship gli Usa ce l’hanno con Israele» – pubblicate dal Ft possono destabilizzare

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Parata militare, F-35 in volo, salve di cannone, banda dei Marines. È stata una cerimonia coi fiocchi, quella che Donald Trump ha organizzato per ricevere re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca. Lunedì c’era stato solo il tempo di qualche foto, un tè e pochi convenevoli, ma il monarca inglese è stato accolto con tutti gli onori dal presidente Usa prima di un faccia a faccia privato nello Studio ovale. Per i reali è stata la giornata più impegnativa del loro viaggio negli Stati Uniti, pros