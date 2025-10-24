le verità alternative del tycoon

Uno spot contro i dazi “inguaia” il Canada. Trump si offende e blocca ogni trattativa

Mattia Ferraresi
24 ottobre 2025 • 19:57

Una campagna pubblicitaria dell’Ontario usa Reagan in chiave anti-tariffe. Il tycoon interrompe tutti i negoziati commerciali. Sulla politica protezionista pende il giudizio della Corte suprema, ultimo argine dello strapotere della Casa Bianca

Donald Trump ha interrotto i negoziati commerciali con il Canada a causa di una pubblicità televisiva. Difficile immaginare qualcosa di più trumpiano. Con una serie di post sul social Truth, il presidente ha annunciato la sospensione di «tutti i negoziati commerciali con il Canada». Trump accusa Ottawa di «interferenza illegale» e di aver «falsificato un messaggio di Ronald Reagan» in una campagna pubblicitaria da 75 milioni di dollari pagata dal governo dell’Ontario, incentrata sulla politica d

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)