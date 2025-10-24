Uno spot contro i dazi “inguaia” il Canada. Trump si offende e blocca ogni trattativa

true false

Donald Trump ha interrotto i negoziati commerciali con il Canada a causa di una pubblicità televisiva. Difficile immaginare qualcosa di più trumpiano. Con una serie di post sul social Truth, il presidente ha annunciato la sospensione di «tutti i negoziati commerciali con il Canada». Trump accusa Ottawa di «interferenza illegale» e di aver «falsificato un messaggio di Ronald Reagan» in una campagna pubblicitaria da 75 milioni di dollari pagata dal governo dell’Ontario, incentrata sulla politica d