Dopo le dimissioni della premier Liz Truss nel Regno Unito tutti attendono il nome del prossimo leader del governo britannico. L’ex primo ministro conservatore Boris Johnson ha detto che non correrà per la carica. Johnson ha dichiarato di aver ottenuto l’appoggio di 102 membri del partito – due in meno della soglia necessaria – ma solo circa 60 hanno dichiarato pubblicamente il loro sostegno.

Quasi certamente il prossimo premier sarà Rishi Sunak. L’ex cancelliere, che aveva perso contro Liz Truss 45 giorni fa, ha ottenuto il sostegno di 165 persone prima della scadenza delle candidature per il 24 ottobre alle ore 14. A insidiare Sunak è la candidata Penny Mordaunt che spera di poter ottenere i voti di chi sostiene Johnson. Una volta chiuse le candidature 150mila membri dei Tories sono chiamati a votare il prossimo leader e capo del governo. Tuttavia, gli esponenti del partito Laburista chiedono nuove elezioni generali dopo gli scandali del governo Johnson e le difficoltà di Liz Truss.

Angela Rayner, la vice leader dei laburisti, ha detto: «I Tories stanno per consegnare le chiavi del paese a Rishi Sunak senza che questi abbia detto una sola parola su come intende governare. Nessuno ha votato per questo. Forse non c'è da stupirsi che stia evitando il controllo: dopo tutto, è stato così cattivo che solo poche settimane fa è stato battuto da Liz Truss».

Chi è Rishi Sunak

Rishi Sunak ha già avuto incarichi governativi e istituzionali di rilievo. È stato cancelliere dello Scacchiere e segretario capo del Tesoro. Se sarà nominato come nuovo primo ministro diventerà il primo indù del Regno Unito ad assumere la guida di un esecutivo. C’è anche la possibilità che venga scelto proprio nei giorni del Diwali, la tipica festa indù delle luci, che si tiene dal 22 al 26 ottobre in Regno Unito.

