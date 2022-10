Il governo di Liz Truss si è insediato da solo sei settimane ma è già in crisi. Fra i conservatori sembra sia in corso un altro regolamento di conti. Intanto la prima vittima illustre è il cancelliere dello scacchiere, il responsabile delle finanze Kwasi Kwarteng si è dimesso. «Mi hai chiesto di farmi da parte come tuo cancelliere», ha scritto Kwarteng in una lettera alla premier, condivisa su Twitter. «Io ho accettato».

Come ricorda la Bbc, è una sorta di record. È il penultimo cancelliere del Regno Unito come durata di mandato dopo Ian Macleod, che morì di infarto 30 giorni dopo aver accettato l'incarico nel 1970. La notizia ha portato a un nuovo crollo della sterlina. Kwarteng sarà sostituito da Jeremy Hunt.

Il piano economico

Le dimissioni arrivano dopo che il piano di taglio fiscale da 43 miliardi di sterline (circa 49,7 miliardi di euro) presentato dallo stesso Kwarteng era stato criticato duramente dal Fondo monetario internazionale. Nel pomeriggio, durante una conferenza stampa già programmata, potrebbe essere annunciato il definitivo abbandono del programma economico.

Ma c’è di più. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, fra i conservatori è in corso un’operazione per sostituire Truss con il duo composto da Rishi Sunak (come premier) e Penny Mordaunt (come vice). I due ex rivali di Truss nella competizione interna per la leadership del partito avrebbero ricevuto quella che il quotidiano “The Times” definisce oggi, in prima pagina, come una «incoronazione» da parte dei parlamentari.

Fra i Tories non tutti sono però favorevoli all’idea di cambiare ancora una volta il premier, per la quinta volta dalla Brexit e a pochi mesi dall’addio di Boris Johnson.

Chi è Jeremy Hunt

Questo contesto spiega anche la scelta di Jeremy Hunt come nuovo cancelliere. Hunt è considerato un moderato, ha lunga esperienza politica ed è stato ministro degli Esteri con Theresa MAy. Soprattutto, dopo essere stato il principale sfidante di Boris Johnson nel 2019, ha sostenuto Sunak contro la stessa Truss.

© Riproduzione riservata