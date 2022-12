Fino a che punto arriva il regime iraniano per reprimere con ogni mezzo le proteste? Mohsen Shekari aveva solo ventitré anni, era stato condannato con un processo farsa ed è morto impiccato questa mattina. Il suo caso rischia di essere solo il primo di una serie.

Un tribunale ha condannato il 23enne per la sua «inimicizia contro Dio», secondo quanto riferito dai media statali. La sua “colpa” era di essere un rivoltoso: il 25 settembre aveva ostruito una delle strade principali della capitale iraniana e ferito un paramilitare; l’agenzia iraniana Mizan ha diffuso anche l’ipotesi che sia stato pagato per farlo, il che alimenta la versione del regime secondo il quale le proteste sono state istigate dai «nemici internazionali».

I processi farsa

Il professor Mahmood Amiry-Moghaddam, che dirige l’organizzazione non governativa Iran Human Rights, evidenzia la gravità dell’esecuzione del manifestante, resa ancor più pesante dalla «mancanza di un vero processo» e quindi dall’impossibilità per lui di esercitare una difesa. La “corte rivoluzionaria di Teheran” opera a porte chiuse, e solo dopo l’esecuzione del ragazzo la tv di stato ha diffuso un pacchetto di immagini in cui si mostra il giudice, Abolghassem Salavati, e le parti in causa. In realtà «si tratta di un processo sommario, senza un avvocato di propria scelta, durato un niente», spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty.

Primo di una serie

Il caso di Mohsen Shekari rischia di essere solo il primo di una serie. Altri due giovani manifestanti iraniani, Saman Seydi e Mohammad Boroghani, sono stati portati in isolamento, dove i prigionieri sono lasciati in attesa prima dell'esecuzione della pena di morte. Le autorità giudiziarie iraniane hanno già annunciato la condanna a morte di undici persone, ma – ha ricostruito Amnesty – «almeno 28 persone, tra le quali tre minorenni, rischiano l’esecuzione» legate alle proteste iniziate questo autunno dopo la morte di Mahsa Amini nelle mani della polizia morale che la aveva presa di mira per l’inosservanza degli obblighi sul velo, «non indossato correttamente».

Torture come prove

Queste 28 persone «sono state sottoposte a processi iniqui: sono stati negati i loro diritti a essere difesi da un avvocato di propria scelta, alla presunzione di innocenza, a rimanere in silenzio non rispondendo alle domande e ad avere un processo giusto e pubblico. Secondo fonti ben informate numerosi imputati sono stati torturati e le confessioni estorte con la tortura sono state usate come prove». Le confessioni vengono mandate in tv in prima serata, racconta Noury.

La repressione

La reazione delle donne nel paese, e le proteste, sono state inquadrate dal regime come «istigate da nemici stranieri» e represse col sangue. Stando ai dati raccolti dagli attivisti per i diritti umani e diffuse da Hrana, la Human Rights Activists’ News Agency, 475 persone sono state uccise durante le proteste, oltre 18mila sono state arrestate, e le esecuzioni dopo le condanne a morte sono l’ennesima strada del regime per reprimere il dissenso.

Intervento internazionale

«Rischiamo di aggiungere alla repressione in strada quella giudiziaria, con una mancanza di trasparenza completa da parte delle autorità iraniane.», dice Noury di Amnesty. «Mi chiedo cosa aspettino i governi a condannare questa mattanza. L’Onu ha votato per una commissione di verifica dei fatti ma non è stata ancora formata, il punto è se il paese oggetto della commissione consentirà l’operato effettivo. Chiediamo a tutte le ambasciate presenti nel paese di inviare propri rappresentanti ai processi». La Iran Human Rights condanna l'esecuzione di Mohsen Shekari con il tono più forte possibile e chiede un'azione urgente da parte della comunità internazionale per fermare l'esecuzione dei manifestanti.

