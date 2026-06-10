Resistere a Tirana: quei ragazzi che sognano l’Europa

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L’hanno chiamata “la rivoluzione dei fenicotteri” perché l’oggetto della protesta è la costruzione di un resort di lusso dal costo di 3 miliardi di euro, voluto dal genero di Trump in un’area costiera protetta molto vasta. Si tratta di una nuova generazione colta, che ha studiato e spesso fuori dall’Albania, che si sente europea. E che protesta anche contro il piano migranti dell’Italia

Forse le vere rivoluzioni culturali, quelle capaci di portare in piazza sensibilità originali, nuove consapevolezze, bisogni che hanno superato il livello della sopravvivenza fisica e puntano al nutrimento della dignità e della democrazia, sono le rivoluzioni gentili come quella che sta scuotendo da giorni Tirana. Nel semi nascondimento dei media europei. L’hanno chiamata “la rivoluzione dei fenicotteri” perché l’oggetto della protesta è la costruzione di un resort di lusso dal costo di 3 miliar