Riaprono forni e ospedali, la normalità perduta di Gaza: «È strano prendere la farina senza rischiare un proiettile»

Bianca Senatore
18 ottobre 2025 • 20:35

Anche se non cadono più le bombe nella Striscia c’è uno strano clima di depressione e rassegnazione, nonostante la vita sembra che stia pian piano riprendendo

«A Gaza non c’è la pace. C’è un cessate il fuoco più o meno funzionante, ma il caos dilaga e niente tornerà più come prima». In una mattina di metà ottobre, quando il vento che soffia dal mare comincia a diventare freddo e il cielo si gonfia di nuvole scure, Khalidiya Muhaisen, 58 anni, madre sfollata con 5 maschi e 6 femmine vaga per il mercato di Khan Yunis. È l’unico che tornato più o meno in attività, perché da qualche giorno sono arrivati i rifornimenti dei beni essenziali. «Non mi sembra v

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.