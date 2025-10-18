Riaprono forni e ospedali, la normalità perduta di Gaza: «È strano prendere la farina senza rischiare un proiettile»

Anche se non cadono più le bombe nella Striscia c’è uno strano clima di depressione e rassegnazione, nonostante la vita sembra che stia pian piano riprendendo

«A Gaza non c’è la pace. C’è un cessate il fuoco più o meno funzionante, ma il caos dilaga e niente tornerà più come prima». In una mattina di metà ottobre, quando il vento che soffia dal mare comincia a diventare freddo e il cielo si gonfia di nuvole scure, Khalidiya Muhaisen, 58 anni, madre sfollata con 5 maschi e 6 femmine vaga per il mercato di Khan Yunis. È l’unico che tornato più o meno in attività, perché da qualche giorno sono arrivati i rifornimenti dei beni essenziali. «Non mi sembra v