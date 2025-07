Il presidente Usa minaccia il Canada di far saltare i negoziati commerciali dopo la decisione di Ottawa di riconoscere lo Stato palestinese. Mentre continua il braccio di ferro con gli Usa, la Commissione Ue attende che da venerdì 1° agosto scattino le tariffe al 15 per cento

Donald Trump ha portato la creatività negoziale verso lidi inediti, mescolando dazi e posizionamenti verso lo stato palestinese. Il Canada, il vicino che il presidente sogna di annettere come 51esimo Stato americano, è il caso di scuola: quando il primo ministro, Mark Carney, si è accodato a Regno Unito e Francia nell’intenzione di riconoscere la Palestina, Trump ha immediatamente usato l’arma del ricatto protezionista per attaccare Ottawa.

Il “verbo” su Truth

«Il Canada ha appena annunciato di sostenere uno Stato palestinese. Diventerà molto difficile per noi concludere un accordo commerciale con loro. Oh Canada!!», ha scritto su Truth, manifestando esplicitamente il principio per cui non esistono fronti negoziali separati, ma ogni cosa all’occorrenza si può sovrapporre e utilizzare per altri scopi.

Trump ha promesso di imporre dazi del 35 per cento su tutte le merci canadesi che non sono coperte dai trattati commerciali con Messico e Canada se i paesi non raggiungono un accordo entro oggi, l’ennesima scadenza che questa volta il presidente ha promesso che non violerà.

Carney ha detto che i negoziati con Washington finora sono stati costruttivi, ma potrebbero non concludersi entro la scadenza, e nel frattempo il tragico deterioramento delle condizioni dei palestinesi a Gaza ha fatto nuovamente cambiare il clima nei rapporti internazionali.

Per la prima volta Trump ha preso cautamente le distanze dalla politica di Benjamin Netanyahu, ha mandato in Israele il suo inviato speciale, Steve Witkoff, e ha promesso che l’America stabilirà dei centri per la distribuzione del cibo.

Per mantenersi in equilibrio, ha poi ricordato che la responsabilità della situazione è da imputare in ultima analisi ad Hamas: «Il modo più veloce per far terminare questa crisi umanitaria a Gaza è che Hamas si arrenda e liberi tutti gli ostaggi», ha scritto Trump, noncurante del fatto che gli stessi rappresentanti del governo israeliano ormai dicono apertamente che il punto della vicenda non sono gli ostaggi, ma il progetto a lungo termine sulla Striscia di Gaza.

Negoziati con l’Ue

Le iniziative, capitanate da Francia e Regno Unito, sul riconoscimento dello Stato palestinese non sono però piaciute alla Casa Bianca, che nel caso del Canada intende bastonare con punizioni tariffarie l’alleato disallineato sulla politica estera. Il fronte dei riconoscitori, però, è in rapido allargamento, e addirittura il governo tedesco ha fatto una notevole apertura.

Il ministro degli Esteri di Berlino, Johann Wadephul, ha detto che il riconoscimento della Palestina «deve avvenire alla fine di un processo. Che deve, però, iniziare ora. La Germania non si tirerà indietro di fronte a questo obiettivo. E sarà anche costretta a reagire a passi unilaterali».

Sullo sfondo di tutto questo c’è l’attesa firma dell’accordo commerciale fra Stati Uniti e Unione europea che Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto in Scozia in linea di principio, salvo poi rimandare a negoziati più puntuali sui dettagli di questo framework che al momento non è vincolante. Le parti stanno continuando a trattare e la dichiarazione congiunta, prevista entro la scadenza di venerdì 1° agosto, potrebbe slittare.

Ma a parte le dichiarazioni – che non hanno valore legale – la Commissione europea si aspetta che da venerdì gli Stati Uniti applichino il dazio generalizzato del 15 per cento sulle merci europee, come concordato. «È nostra chiara comprensione che gli Usa attueranno il tetto tariffario trasversale del 15 per cento con le esenzioni concordate», ha spiegato ieri il portavoce della Commissione per il Commercio, Olof Gill, nel briefing con la stampa.

A Bruxelles ammettono tuttavia che le esenzioni non includono ancora settori cruciali come il vino e i superalcolici. «Non ci aspettiamo che vino e alcolici siano compresi tra le esenzioni annunciate dagli Stati Uniti e dunque quel settore, come tutti gli altri, sarà coperto dal tetto del 15 per cento», ha detto Gill.

Il fronte asiatico

Intanto, sul fronte asiatico, si registrano le reazioni positive all’accordo annunciato con enfasi da Trump con la Corea del Sud. Il presidente sudcoreano, Lee Jae Myung ha detto: «Con questi negoziati il governo ha sgombrato il campo dalle incertezze nell'ambito commerciale e ha creato le condizioni per competere con gli altri paesi in una posizione di parità o superiorità». Trump ha parlato di un’intesa «completa e definitiva», che prevede investimenti sudcoreani per 350 miliardi di dollari in progetti «di proprietà e sotto controllo americano», la cui selezione sarà effettuata direttamente dalla Casa Bianca.

L’accordo include inoltre l’acquisto da parte di Seul di gas naturale liquefatto e altri prodotti energetici per un valore di 100 miliardi di dollari, oltre a una ulteriore somma «significativa» destinata a investimenti industriali congiunti, i cui dettagli saranno resi pubblici durante l’imminente visita ufficiale del nuovo presidente sudcoreano.

Il testo dell’intesa prevede anche l’apertura totale del mercato sudcoreano a beni americani — auto, camion, prodotti agricoli — in cambio dell’imposizione di una tariffa unica del 15 per cento sulle esportazioni sudcoreane, da cui però saranno esentate le merci americane.

