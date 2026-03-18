Richard Gowan: «Il negoziato sul nucleare andava molto bene. L’attacco all’Iran ha bloccato tutto»

Il direttore Affari Onu dell’International Crisis Group: «I mediatori dell’Oman erano riusciti ad aprire una finestra reale sul nucleare. Invece si è preferita la guerra»

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Un canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran, mediato dall’Oman, stava producendo progressi concreti sul dossier nucleare quando l’attacco Usa-Israele del 28 febbraio «ha bloccato tutto». A rivelarlo a Domani è Richard Gowan, direttore per gli Affari Onu dell’International Crisis Group, una delle voci più ascoltate nelle diplomazie mondiali. A detta dell’analista, la mediazione dell’Oman aveva aperto «una finestra tecnica reale» per stabilizzare il programma nucleare iraniano. «Un negoziato c’er