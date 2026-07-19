Tra hype e realtà, la Cina accelera sui robot umanoidi. E li mette a lavorare

Gli umanoidi sono nelle stazioni metro, nelle banche, negli alberghi. Ma non è ancora arrivato il “momento ChatGPT”, cioè quella svolta che nel 2022 fece diventare il chatbot uno strumento utilizzato da centinaia di milioni di persone. Morgan Stanley prevede che nel 2050 Pechino ne avrà in uso 300 milioni

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Dopo la fuffa dell’umanoide ballerino e dell’umanoide artista marziale – mandata in onda dalla televisione di Stato negli ultimi due gala di Capodanno – la leadership cinese ha fretta di vedere la “ciccia” dell’umanoide operaio. E così il ministero dell’Industria e dell’informatica e la Sasac (l’ente che sovrintende alle aziende di Stato) hanno dato alle autorità locali e alle imprese sei mesi per sperimentare l’utilizzo delle macchine antropomorfe nel «mondo reale», hanno sottolineato. La diret