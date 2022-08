Giuliani dovrà comparire davanti al Gran Giurì speciale mercoledì in un tribunale di Atlanta, ma il suo avvocato, Robert Costello, ha dichiarato che Giuliani non ha intenzione di riferire il contenuto di conversazioni private tra lui e l’ex presidente Trump.

Secondo quanto riporta il New York Times agli avvocati di Rudolph Giuliani è stato comunicato che è oggetto di un’indagine penale in Georgia nell’ambito delle interferenze elettorali di Donald Trump.

Secondo gli inquirenti Giuliani, avvocato personale di Trump, avrebbe cercato di influenzare il voto con false teorie cospiratorie secondo le quali i democratici avrebbero truccato le elezioni di novembre 2020, nel quale ha vinto l’attuale presidente Joe Biden.

Proprio per questo negli ultimi mesi i pubblici ministeri hanno interrogato diversi testimoni e collaboratori di Trump per capire meglio il ruolo di Giuliani.

Giuliani dovrà comparire davanti al Gran Giurì speciale mercoledì in un tribunale di Atlanta. Il suo avvocato, Robert Costello, ha dichiarato che Giuliani non ha intenzione di riferire il contenuto di conversazioni private tra lui e l’ex presidente Trump.

Il ruolo di Giuliani è emerso anche nella commissione che sta indagando sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando migliaia di sostenitori di Trump hanno fatto irruzione nel Campidoglio.

I procuratori vogliono anche ascoltare la testimonianza del senatore Lindsey Graham per due sue telefonate effettuate dopo le elezioni. La prima a Brad Raffensperger, il segretario di Stato della Georgia (uno degli stati il cui risultato era in bilico fino alla fine) in cui, secondo quanto riporta il Nyt, Graham si informava su come aiutare Trump invalidando alcuni voti per corrispondenza.

