Il Vannacci britannico: l’estremista Lowe lancia Restore Britain. Ora Farage sembra moderato

L’ex europarlamentare del Brexit Party ha creato un nuovo partito nazionale estremista. Tra gli slogan c’è sempre la deportazione di massa dei migranti irregolari. Stessa cosa che vorrebbe Reform, che però è giudicato troppo «debole». Lowe ha dalla sua le sigle neofasciste e l’appoggio di Elon Musk

Il fronte della destra rischia di spaccarsi a causa di un nuovo partito estremista. Non siamo in Italia e non si tratta dell’iniziativa di Roberto Vannacci, cioè quel Futuro nazionale creato in rotta con la Lega. Quanto sta avvenendo nel Regno Unito, però, ha alcune somiglianze con la mossa dell’ex generale. Il protagonista è Rupert Lowe, 68 anni, nessun background militare ma un passato da businessman, da presidente di un club di calcio, il Southampton, e con un trascorso politico come europarl