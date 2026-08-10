Fuga all’estero e doppi passaporti, così i russi scappano dal putinismo

Dall’inizio della guerra all’Ucraina, migliaia di famiglie russe e donne in gravidanza cercano in Sud America la doppia cittadinanza. Poi ci sono i paesi vicini. Come la Georgia: 150mila dollari spesi in immobili e si può avere un permesso di soggiorno rinnovabile. Dal 2022 si stimano, specialmente a Tbilisi, decine di migliaia di compravendite

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Da tempi lontani, il mondo russo soffre, nel bene e nel male, di una narrazione del tutto sbilanciata. Attualmente, è passata l’idea che la società russa viva la guerra con noncuranza e sia compattamente nazionalista, se non addirittura putiniana. Ad aiutare il diffondersi di questa invenzione è l’apparato propagandistico online messo in piedi dallo Stato. Il tratto che accomuna l’universo freak che condivide i punti di vista del Cremlino – l’insieme di blogger, ragazze piacenti, youtuber, finti