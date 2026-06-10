Guai al Cremlino, benzina razionata a Mosca e in Crimea

Restrizioni alle vendite soprattutto in Crimea, ma anche nella regione di Mosca, a Belgorod, in Carelia e nell'area di San Pietroburgo, presa di mira durante il Forum Economico della scorsa settimana. In parte è effetto anche dei raid ucraini su raffinerie e infrastrutture energetiche

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«Ci restano circa 50 chilometri di autonomia, ma la stazione di benzina più vicina è a Sinferopoli, a poco più di 80 chilometri. A questo punto ci resta una sola opzione: rimanere a vivere qui». A parlare, in un video postato su TikTok la scorsa settimana, è Galina, cittadina russa, in vacanza con il marito a Yalta, nel sud della penisola ucraina annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Negli stessi giorni anche su Instagram sono iniziati a rimbalzare video amatoriali di automobilisti che mos