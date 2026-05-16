I droni su Mosca? Fake news. Vietato dire il contrario

Le autorità russe hanno vietato la pubblicazione di foto, video e informazioni relative agli attacchi ucraini sulla capitale. Una misura che colpisce media, cittadini, servizi d’emergenza e le istituzioni locali. Le sanzioni possono arrivare a 200 mila rubli

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A Mosca sarà sempre più difficile vedere la guerra. Non perché gli attacchi ucraini siano finiti, ma perché il Cremlino ha deciso di nasconderne le conseguenze. Il 13 maggio la Commissione antiterrorismo della capitale russa ha introdotto un divieto a tempo indeterminato sulla pubblicazione di foto, video e informazioni relative alle incursioni con droni e ad altri “eventi terroristici” sul territorio della città. Una misura che colpisce media, cittadini, servizi d’emergenza e autorità locali. L