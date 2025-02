La capitale ucraina è in fermento. La telefonata tra Trump e Putin segna il primo vero avvio di trattative per una possibile conclusione del conflitto, scatenando un'attività frenetica tra politici, diplomatici e giornalisti, in un'atmosfera che non si vedeva forse dalle prime settimane di guerra.

Il presidente Volodymyr Zelensky fa buon viso a cattivo gioco. Escluso da questa fase iniziale di discussioni, non può permettersi di rompere con l’imprevedibile leader della Casa Bianca. «Non è stato molto piacevole – ha commentato – Sapete come la società ucraina prende queste cose: niente sull’Ucraina senza gli ucraini».

Al Cremlino, invece, si festeggia. Il dialogo diretto con Washington era uno degli obiettivi principali di Putin. «Consideriamo gli Stati Uniti la nostra principale controparte in questa trattativa», ha dichiarato ieri il portavoce del Cremlino, aggiungendo: «L’Ucraina prenderà comunque parte al negoziato, in un modo o nell’altro». Ma ha anche lasciato intendere che le trattative saranno lunghe.

Elezioni in vista

Se sul piano internazionale la Casa Bianca sembra aver scaricato Zelensky, su quello interno gli ha lasciato mano libera. Il primo atto del presidente ucraino dopo la telefonata Trump-Putin è stato imporre sanzioni all’ex presidente Petro Poroshenko, suo principale rivale politico e leader della più grande forza di opposizione parlamentare, congelandone i beni e bloccando le sue transazioni finanziarie. Poroshenko ha subito denunciato la mossa come politicamente motivata.

Per molti, si tratta del primo colpo di una campagna elettorale che si preannuncia senza esclusione di colpi, in vista delle elezioni che inevitabilmente seguiranno la fine della guerra. Secondo alcuni, l’azione contro Poroshenko non è l’unico affondo di Zelensky. Vitaly Shabunin, noto attivista anti-corruzione e critico del presidente, ha dichiarato ieri di aver ricevuto una convocazione per il fronte di Kharkiv. Anche lui accusa Zelensky di voler eliminare un avversario scomodo.

Aspettative ucraine

Per milioni di ucraini la notizia delle trattative Trump-Putin è un incubo che si materializza. «Con amici così, a che servono i nemici?», ha scritto il noto consulente politico Yuri Romanenko, esprimendo un sentimento condiviso. Ma per molti ucraini, questo inizio di negoziati ha acceso la speranza che il conflitto, dopo quasi tre anni, si stia finalmente avvicinando alla conclusione.

Secondo tutti i principali sondaggi, oltre metà della popolazione è favorevole a un rapido negoziato. Anche tra chi chiede la pace, le opinioni sono divise sulle condizioni a cui sarebbe accettabili. Molti temono che, senza garanzie militari americane, il negoziato porterà solo a una tregua temporanea, destinata a essere seguita da una nuova aggressione russa.

Tuttavia, proprio queste garanzie sono state escluse categoricamente da Washington: niente ingresso nella Nato, né schieramento di truppe americane nel paese. Una prospettiva che difficilmente rassicurerà gli ucraini.

Nel frattempo, c’è anche chi invita alla prudenza. «Consiglio a tutti di mantenere la calma – ha scritto lo scienziato politico Volodymyr Fesenko, considerato vicino a Zelensky – Con Putin e, soprattutto, con Trump, il domani può essere diverso dall’oggi. E il fatto che dicano di essere pronti alla pace non significa che la guerra finirà».

